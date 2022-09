Il existe différents canaux de communication comme le SEA (référencement via Google Ads/Adword), le SMO (plateformes de réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Twitter, etc) mais aucun d'aussi stable que le référencement naturel. Sur les moteurs de recherche (Google en majorité en France), avoir une présence solide permet de réduire les coûts d'acquisition de nouveaux clients. Alors que via les campagnes Adwords, si vous ne payez plus, vous n'êtes plus visible.